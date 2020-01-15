EDHO neden yayımlanmadı Oktay Kaynarca açıkladı bakın ne zaman başlayacak
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Ocak ayının başından beri yayımlanmayınca seyirci isyan etti. Dizinin yıldızı Oktay Kaynarca, konuya açıklık getirdi.
ATV'nin en uzun soluklu dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümü yayımlanmaması dizinin sevenlerini meraklandırdı. Yılbaşı dolayısıyla yayımlanmayan tüm diziler bu hafta itibariyle yayımlanmaya başlamasına rağmen EDHO ekranlara geri dönmedi.
Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yaparak merak edilen soruların cevabını verdi.
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; Biliyoruz merak ve sevgiyle haftalardır beklediğiniz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 4 hafta ara verildi. Ama bunun sebebi bizim tatil yapmamız, tatil yapmak istememiz değil. Bizim yani oyuncularının insiyatifinde gerçekleşen bir süreç değil."
"Tamamen sezon ortasında televizyonların yayın politikalarıyla ilgili bir süreçtir. Yeni bölüm yayın tarihi olan 28 Ocak 2020'de her zamanki gibi çok güzel bir bölümle ekranlarınızda olacak. Çok güzel bir sezonu daha beraber paylaşacağız. Biz de özledik, görüşmek üzere."