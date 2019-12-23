EDHO fragmanında büyük sürpriz Deniz Çakır diziye geri dönüyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Deniz Çakır geri dönüyor iddiası herkesi heyecanlandırdı.
ATV ekranlarında yayımlanan reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153'üncü bölüm fragmanı yayımlandı. Yeni bölüm fragmanına damga vuran ise Deniz Çakır'ın yeniden kadroya dahil olma iddiası oldu.
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Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Meryem Çakırbeyli sürprizi yaşanıyor.
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Ailesine söz veren Hızır, bir daha Meryem'i üzmeyeceğini söylüyor. EDHO'da 3 sezon boyunca Meryem Çakırbeyli karakterini canlandıran Deniz Çakır, iki sezon önce kendi isteğiyle diziden ayrılmıştı.
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EDHO'da senaryo gereği yurt dışında olan Meryem'in geri dönmesiyle Deniz Çakır'ın da yeniden diziye katıldığı iddia edildi.
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