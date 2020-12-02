EDHO ekibine saldıranların ifadeleri olay! Oktay Kaynarca'yı suçladılar
ATV'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin set ekibine saldıran saldırganlar dizinin başrolü Oktay Kaynarca'yı suçladı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin set çalışanları geçtiğimiz günlerde otel odasında dehşeti yaşadı. Kostüm görevlisi 3 kadın, Maltepe'deki çekimler öncesinde otele yerleştikten sonra yan odada kalan şahısların saldırısına uğradı.
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin set ekibinin kaldığı otelin odasının kapısını tekmeledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan Arif Y. ve Şiyar A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan iki şüpheli, "Birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.
Mahkemedeki sorgusunda kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biri ile fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, şunları anlattı:
"Dizide oynayan bu oyuncu fotoğraf çekilmek istemedi. Ben de buna bozuldum. Odama geçerken karşı odadaki kapıya ayağımla vurdum. Daha sonra pişman oldum, özür dilemek için aşağıya indim. Tanımadığım bir kişi dizi oyuncularına saldırdı. Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi gözüme vurdu, kafama vurdu"