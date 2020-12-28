EDHO dizisinden Kuruluş Osman'a bomba transfer! Bakın kim kadroya girdi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayan oyuncu, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu. ATV ekranlarının iki sevilen dizisinin arasındaki transfer seyirciyi sevindirdi.
ATV'de fırtınalar estiren yapımlar hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor. Kuruluş Osman ise reytingleri elinde tutan bir bambaşka dizi. Son zamanlarda ise oyuncu değişikliğiyle sevenlerini bir hayli heyecanlandırıyor.
Bozdağ filmin yapımını üstlendiği Burak Özçivit'in başrolünde olduğu iddialı dizi güçlü oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak ATV'nin en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayan oyuncu Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Tekin Temel dahil oldu.
Temel Tekin: 1.83 cm boyunda 75 kg ve Oğlak burcu olan yakışıklı oyuncu Tekin Temel, 01 Ocak 1968 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir.