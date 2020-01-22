EDHO dizisinde büyük sürpriz eski oyuncu diziye geri dönüyor

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından seyircinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşanacak. Önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak olan dizide büyük sürpriz var.