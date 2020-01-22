EDHO dizisinde büyük sürpriz eski oyuncu diziye geri dönüyor
ATV'nin en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da büyük bir sürpriz yaşanacak. Dizinin sevilen karakteri diziye geri dönüş yapıyor.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından seyircinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşanacak. Önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak olan dizide büyük sürpriz var.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Sevda karakterini canlandıran Naz Elmas'ın ayrılığının ardından Deniz Çakır'ın da diziye dönmemesi seyirciyi isyan ettirmişti ki diziye aranan kan dizinin eski oyuncusunda bulundu.
Fenomen diziden önceki yıl ayrılan Sanem Çelik, Ceylan karakteriyle yeniden projeye dahil oldu.
Peki, Sanem Çelik kimdir?
Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası o küçükken evi terk etmiş. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.