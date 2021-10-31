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EDHO bitiyor mu? Kafa karıştıran açıklama

EDHO bitiyor mu? Kafa karıştıran açıklama

ATV ekranlarının sevilen yapımı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

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Ünlü sanatçı Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini duyurdu. Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın..." ifadesini kullandı.

EDHO, atv ekranlarına veda etti. Yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı dizinin yeni bölümüne ilişkin duyurunun yapılmasına rağmen geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. 

Dizinin akıbetiyle ilgili olarak taraflardan bir açıklama gelmezken ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından suskunluğunu bozarak veda etti. Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz" ekibinin en büyüğünden en küçüğüne emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarına rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreğinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın..." ifadesini kullandı.

Onur Tan'dan açıklama var

Kaynarca'nın bu açıklamalarının hemen ardından bir paylaşım da ünlü dizinin yönetmeninden geldi. Onur Tan, Oktay Kaynarca'nın fotoğrafını paylaşarak "Reis'in bu eli vedaya değil, yeni bir merhabaya kalkar... Beklemede kalın..." paylaşımı yaptı.

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