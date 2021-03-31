EDHO Baraj Survivor Hekimoğlu Güldür Güldür'e fark attı! İlk sıra bakın kimin oldu
30 Mart 2021'in reyting sonuçları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor, Baraj, Güldür Güldür ve Hekimoğlu'nu hüsrana uğrattı.
Son zamanlarda bazı skeçleriyle tepki çeken Güldür Güldür dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı. 9 sezondur ekrana gelen sevilen program reytinglerde son aylarda dibe çakıldı.
Haftalardır düşük reytingler ile ilk 10'a adını yazdırmayan Hekimoğlu 43. bölümüyle dün akşam seyirci karşısına çıktı. Final bölümüne adım adım yaklaşan dizi bu hafta da umduğu sonucu elde edemedi.
Survivor Türkiye'de dokunulmazlık öncesi yeni bir voleybol maçı mücadelesi yaşandı. Acun Medya ve Survivor yarışmacıları voleybol için karşı karşıya geldiği bölüm reytinglerde hüsrana uğradı.
Nazım’ın Nehir’in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olduğu Baraj'ın dün akşamki bölümü reytinglerde beklediği sonucu alamadı. Sevilen dizi son haftalarda düşüşe geçti.