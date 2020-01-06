Edepsizlik krizi büyüdü Ebru Polat göğsünü açtı Hadise'ye yanındayım dedi!
Yılbaşı sahnesinde mayo elbise tercih eden Hadise'nin bu seçimi olay oldu. İnstagram hesabında sahne pozlarını paylaşan Hadise'ye bir takipçisi 'edepsizsin' yorumunu yapınca Ebru Polat'tan Hadise'ye göğüs dekolteli bir destek mesajı geldi.
Geçtiğimiz sene magazin basınında sıkça yer alan Hadise 2020 yılının ilk magazin olayına imza atan isim oldu. Yılbaşı gecesi sahne kostümleri olay olan Hadise'ye bir takipçisinin yaptığı yorum ve Hadise'nin buna verdiği cevap yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
2019 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu Hadise. Kardeşleri ile yaşanan maddi krizler, annesinin intihar girişimi, seksi dansları ve tabiki iddialı sahne kostümleri....
Sahnede seksi olmayı seviyorum açıklaması yapan Hadise, cesur sahne kostümleri ile yine ortalığı yıkmaya devam ediyor. Son olarak yılbaşı gecesi yine mayo elbise giymeyi tercih eden Hadise'ye bir takipçisinden gelen yorum yeni bir tartışma yarattı.
Genelde hakkında yapılan kötü yorumlara ve eleştirilere kulak tıkayan Hadise bu kez yapılan yoruma sessiz kalamadı ve takipçisine 'ayar' verdi!