Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan'dan dayak yediği iddiası olay yarattı!
Show TV Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan ile beraber olan Eda Taşpınar'ın sevgilisinden şiddet gördüğü iddiaları dilden dile yayıldı.
Bir süredir birlikte olan Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan hakkında geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia ortaya atıldı. Çağrı Atakan’ın, Eda Taşpınar’a şiddet uyguladığı ve ikilinin bu sebepten dolayı ayrıldıkları konuşuluyordu.
İkili, şiddet iddiaları hakkında açıklamayı yaptı, UçanKuş'un haberine göre, Eda Taşpınar, ''Bu haberlere sadece gülüyorum. Çok saçma… Öyle bir şey olabilir mi? Biz masal okur gibi çıkan haberleri okuyoruz…'' dedi.
Çağrı Atakan ise iddialar hakkında, şunları söyledi:
''Yazık yani. Üzücü… Bizim ailelerimiz var yanlış anlayıp onlar da üzülebilir. Benim kanser hastası annem var. Kadın görse üzülecek, bu hastalığın en baş düşmanı da üzüntü… Ama yapacak bir şey yok… Telefon açıp söylüyoruz haberlerin asılsız olduğunu.''
Öte yandan Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu gündeme bomba gibi düştü.
39 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda 27 yaşındaki tasarımcı Eda A. ile birliktelik yaşadı. Çift, bir müddet sonra ayrılmaya karar verdi.