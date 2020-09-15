Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan'dan dayak yediği iddiası olay yarattı!

Çağrı Atakan ise iddialar hakkında, şunları söyledi:

''Yazık yani. Üzücü… Bizim ailelerimiz var yanlış anlayıp onlar da üzülebilir. Benim kanser hastası annem var. Kadın görse üzülecek, bu hastalığın en baş düşmanı da üzüntü… Ama yapacak bir şey yok… Telefon açıp söylüyoruz haberlerin asılsız olduğunu.''