Eda Taşpınar'ın iç gösteren sarı kombini gündeme bomba gibi düştü

Ülke ülke gezen yaz tatillerine bir yenisini daha ekleyen bronzlaşma konusunda ustalaşan, bir dönem kendi adını taşıyan güzellik ürünleriyle adını duyuran, sosyetik güzel Eda Taşpınar soluğu Yunanistan'da aldı! Güneş banyosu yapan Taşpınar, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Taşpınar'ın iç gösteren dekolteli sarı kombini gündeme bomba gibi düşerken, yoruma kapalı olan paylaşıma takipçileri beğeni yağdırdı..