Eda Taşpınar'ın iç gösteren sarı kombini gündeme bomba gibi düştü
Bronzlaşma konusunda ustalaşan, bir dönem kendi adını taşıyan güzellik ürünleriyle adını duyuran, ülke ülke gezen yaz tatillerine bir yenisini daha ekleyen sosyetik güzel Eda Taşpınar soluğu Yunanistan'da aldı! Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Taşpınar iç gösteren dekolteli sarı kombini ile adeta fizik gösterisi yaptı. O paylaşıma takipçileri beğeni yağdırdı..
Ülke ülke gezen yaz tatillerine bir yenisini daha ekleyen bronzlaşma konusunda ustalaşan, bir dönem kendi adını taşıyan güzellik ürünleriyle adını duyuran, sosyetik güzel Eda Taşpınar soluğu Yunanistan'da aldı! Güneş banyosu yapan Taşpınar, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Taşpınar'ın iç gösteren dekolteli sarı kombini gündeme bomba gibi düşerken, yoruma kapalı olan paylaşıma takipçileri beğeni yağdırdı..
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam eden isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabından düzenli olarak çıktığı tatilleri ve güneşlenirken pozlarını paylaşan güzel isim, son olarak içini gösteren cesur kombiniyle olay oldu.
Fiziğiyle olay yarattı
Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan, fiziği ve ten rengiyle herkesin konuştuğu isimler arasında yer alan Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla nefes kesiyor
Takipçilerini mest etti
Sık sık özel hayatına yönelik paylaşımlar yapan ve fiziğini sergileyen sosyetik güzel, son paylaşımıyla takipçilerini mest etti.