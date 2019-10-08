Eda Taşpınar İtalya'da nostalji rüzgarları estirdi! Bikinili pozlarını aratmadı
Bikinili ve üstsüz fotoğraflarıyla yaza damgasını vuran sosyete güzeli Eda Taşpınar İtalya'da nostalji rüzgarları estirdi.
Yaz boyunca seksi paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Eda Taşpınar bu kez de İtalya'da 1950'li yılların tarzını yansıtan kıyafetleriyle hem farkını hem de tarzını gözler önüne sererek ilgi odağı olmayı başardı.Biribirinden renkli kıyafetleri göz kamaştırıyordu.
Taşpınar daha önce Mikonos tatilinde son günlerini geçirip Amerika'ya döneceği sıralarda Instagram’dan paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla kısa sürede 15 bine yakın beğeni almış oldukça dikkat çekmişti.
Eskiden ne iş yapıyordu: Eda Taşpınar son olarak verdiği bir röportajda, geçmişte Armani, Stella McCartney ve Maxmara olmak üzere birçok ünlü markanın defilelerinde stajyer olarak çalıştığını söylemişti. Taşpınar, eski işini şu şekilde açıklamıştı:
Üstlerini temizliyordum: "Blumik mankenler vardı. Defile aralarında kusuyorlardı. Kusarken saçlarını, başlarını tutup bir yere çarpmalarını engelliyor, üstlerini temizliyordum. Görevim buydu. Bir de kahve ve koli taşıyordum."