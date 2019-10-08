Eda Taşpınar İtalya'da nostalji rüzgarları estirdi! Bikinili pozlarını aratmadı

Eskiden ne iş yapıyordu: Eda Taşpınar son olarak verdiği bir röportajda, geçmişte Armani, Stella McCartney ve Maxmara olmak üzere birçok ünlü markanın defilelerinde stajyer olarak çalıştığını söylemişti. Taşpınar, eski işini şu şekilde açıklamıştı: