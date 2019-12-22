Eda Taşpınar iç çamaşırsız sokağa çıktı! Mahrem yerini böyle kapattı
Özellikle yazın bikini ile verdiği pozlarla gündem olan ikoncan Eda Taşpınar'ın son paylaşımı instagramı yıktı geçti. Fransa'da iç çamaşırsız elbisesiyle sokağa çıkan Eda Taşpınar elbisesinin ön parçasını çengelli iğne ile tutturdu.
Düzgün fiziği, fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken ikoncan Eda Taşpınar'ın son pozu instagramı birbirine kattı, binlerce yorum aldı. Fransa'da tatilde olan Eda Taşpınar'ın birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
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Yazın, bronz vücudu ve cesur tasarımlı bikinileri ile sahil sahil gezen Eda Taşpınar, farklı giyim tarzıyla her zaman adından söz ettirmeyi biliyor.
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Ünü dünyaya yayılan ikoncan'ın son giydiği çengel iğne detaylı ilginç kıyafet ise kısa sürede konuşulanlar arasında girdi.
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Fransa'da kış günü iç çamaşırsız elbise giyerek sokağa çıkan Eda Taşpınar'ın elbisesinin mahrem yerlerini çengelli iğne ile tutturması onlarca yorum aldı.
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