Eda Taşpınar iç çamaşır giymeden sokağa çıktı! Mahrem yerini böyle kapattı

Düzgün fiziği, fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken ikoncan Eda Taşpınar'ın son pozu instagramı birbirine kattı, binlerce yorum aldı. Fransa'da tatilde olan Eda Taşpınar'ın birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.