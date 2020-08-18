Eda Taşpınar Çukur dizisinin yıldızı Çağrı Atakan'la aşk yaşıyor itiraf etti

Gözlerden uzak aşk yaşayan Eda Taşpınar ve Atakan çifti, mutluluklarına da nazar değmesinden korkuyor. Bu sene pandemi nedeniyle her sene gittiği Mikonos yerine Çeşme’de güneşin keyfini çıkaran sosyetik isim, yakın arkadaş çevresiyle de Atakan’ı tanıştırdı.