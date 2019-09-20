Eda Taşpınar bikinili cesur pozuyla sosyal medyayı salladı
Bronz teniyle yaza damgasını vuran sosyete güzeli Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından 'ilginç' yaza veda pozunu takipçileriyle paylaştı.
Bu yazın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eda Taşpınar, paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündeme gelmeyi başardı. Taşpınar, yaz sezonunun sonuna gelindiği bu günlerde, kapanış pozuyla olay yarattı.
Mikonos tatilinde son günlerini geçirip Amerika'ya dönecek olan Eda Taşpınar, Instagram’dan paylaştığı bu bikinili fotoğrafıyla kısa sürede 15 bine yakın beğeni aldı. Taşpınar'ın bronz teni dikkat çekerken, ünlü isim her zamanki gibi fotoğrafını yoruma kapalı olarak paylaştı.
Eskiden ne iş yapıyordu: Eda Taşpınar son olarak verdiği bir röportajda, geçmişte Armani, Stella McCartney ve Maxmara olmak üzere birçok ünlü markanın defilelerinde stajyer olarak çalıştığını söylemişti. Taşpınar, eski işini şu şekilde açıklamıştı:
Üstlerini temizliyordum: "Blumik mankenler vardı. Defile aralarında kusuyorlardı. Kusarken saçlarını, başlarını tutup bir yere çarpmalarını engelliyor, üstlerini temizliyordum. Görevim buydu. Bir de kahve ve koli taşıyordum."