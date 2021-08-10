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Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliye tutuklama talebi

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliye tutuklama talebi

Son dakika: Ankara'da 7 Ağustos günü arkasında bıraktığı mektupta 2 kişinin cinsel saldırısına uğradığını yazan Eda Nur'un bahsettiği kişilerden Yusuf G., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Çankaya'da 7 Ağustos günü intihar eden ve arkasında bıraktığı notta 2 kişinin saldırısına uğradığını yazan Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili yürütülen soruşturmada, genç kızın ifadesinde adını geçirdiği isimlerde Yusuf G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer şüpheli serbest bırakıldı
Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Şüpheli Yusuf G, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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