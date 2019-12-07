Eda Gökçen Kaya Ömer Bayram'ı ifşa etti: Eşlik etmek isterdim

Sosyal medyada sıkça dolaşan fotoğraflardan birinde ise ''banucettin'' isimli bir kullanıcı da yüzünü sansürlediği bir Galatasaraylı oyuncuyla mesajlaştığını belirtmiş, söz konusu görüntülerde yer alan saatin Ömer'e ait olduğu iddia edilmişti.