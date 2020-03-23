Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer'e romantik doğum günü kutlaması
FOX TV Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
FOX TV'de yayımlanan bol entrikalı dizi Yasak Elma'daki performansı ve karakteriyle herkes tarafından beğeniyle izlenen Eda Ece, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak sevgilisinin doğum gününü kutlayan Ece, romantik bir paylaşım yaptı.
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Uzun bir süredir Anadolu Efes’te oynayan basketbolcu Buğrahan Tuncer beraber olan Eda Ece, Koronavirüs günlerinde de aşkını dolu dizgin yaşıyor.
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Eda Ece, bugün 27 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabı Instagram hesabından kutladı.
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İlişkilerinin evliliğe gittiği düşünülen çiftten Ece, yaptığı paylaşıma "Happy birthday Piquee!!! Love, Shakira. Nice mutlu senelere Buriiiiiiiim, tüm dileklerin gerçek olsun" notunu düştü.
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