Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer'e romantik doğum günü kutlaması

FOX TV'de yayımlanan bol entrikalı dizi Yasak Elma'daki performansı ve karakteriyle herkes tarafından beğeniyle izlenen Eda Ece, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak sevgilisinin doğum gününü kutlayan Ece, romantik bir paylaşım yaptı.