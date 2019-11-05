Eda Ece Yasak Elma'daki Yıldız karakterini anlattı 'Beni yansıtmıyor'
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrolü Eda Ece, oynadığı karakter hakkında açıklamalarda bulundu.
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da 3 yıldır Yıldız karakterine hayat vererek büyük bir hayran kitlesi kazanan Eda Ece, dizide canlandırdığı karakteriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Pazartesi akşamlarının reytinglerde üst sıralarda olan dizisi Yasak Elma'da Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimlerle beraber rol alan Eda Ece, Yıldız karakterinin kendisini yansıtmamasına rağmen çok sevdiğini Magazin Hattı'na yaptığı şu açıklamayla anlattı:
"Beni yansıtmadığı için daha çok seviyorum. Çünkü bana daha yüksek bir enerji veriyor. Normalde daha sakin bir insanım. Yıldız’ı oynarken daha bir up bir kız o. Onun böyle hayatı ti’ye almasını, daha rahat, relax bir modda olmasını, yüksek olmasını çok seviyorum."
Peki, Eda Ece kimdir?
Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesisi’ni bitirdi. Yüksek öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan güzel oyuncu lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sanat Tarihi üzerine dersler aldı ve bir galeride çalışmaya başladı.