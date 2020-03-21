Eda Ece ve Nesrin Cavadzade isyan etmişti FOX TV Yasak Elma için flaş karar
FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisinin yıldızları Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin çağrısı yanıt buldu. Yasak Elma dizisi için flaş bir karar verildi.
FOX TV ekranlarının bol entrikalı dizisi Yasak Elma dizisinin yıldızları Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla setlere ara verilmesi talebinde bulundu.
İlk olarak Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sosyal medya hesabından dizide yer alan 5 aylık Halit Can'la fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:
''En yakın temasta olduğum partnerim, 5 aylık Halit Can'ım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımı korumak da görevlerimden biridir! İşimi, seti çok seviyorum. Bunu beni tanıyan herkes bilir. İzleyen herkes işimi sevdiğimi anlar.''
''Ses çıkardığım her şey insan hakları çerçevesine aykırı şeyler ile ilgili, işimi sevmem insan gibi çalışamayacağım anlamına gelmemeli. Konu şuan çok daha ciddi, konu sağlık, diğer ülkelerin hali ortada. "Gezen virüs değil,sizsiniz" diyorlar, evde oturma çağrısı, evden çalışma çağrıları yapılıyor.''
''Bizim mesleğimizin çalışma koşullarında bu mümkün değil, 150 kişi ekip yan yana, temas halinde, gerçek mekanlarda, insanların evlerinde, sokakta, kiralanan arabalarda, kafelerde geçiyor istanbulun 2-3 yerini aynı gün gezerek çalışıyoruz. Hijyeni sağlamak hayli zor. Bizim işi lüks sanan, çok rahat koşullarlayız sananlar, işin iç yüzünü, set hayatını hiç bilmiyor demektir.''