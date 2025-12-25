Eda Ece ve Buğrahan Tuncer paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı...
Ünlü oyuncu Eda Ece ve eşi, basketbolcu Buğrahan Tuncer, mutlu evliliklerini sürdürmeye devam ediyor. Çift, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları yeni aile fotoğraflarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Eda Ece, 2023 yılında Beşiktaş'taki lüks bir otelde basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer ile hayatını birleştirmişti.
Ece, düğünlerinin hemen ardından hamilelik haberini duyurmuş ve bebeğinin cinsiyetiyle ilgili, "Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep 'Fark etmez, sağlıklı doğsun da' diyordu" açıklamalarında bulunmuştu.
Eda Ece, 4 Nisan 2024'te sağlıklı bir şekilde kızını kucağına almıştı. Çift, minik kızlarına "Mina İpek" adını vermişti. Eda Ece'nin Instagram hesabı, 8,1 milyon takipçisiyle oldukça aktif bir platform haline geldi. Son paylaşımında ise Ece, eşi Buğrahan Tuncer ve kızlarıyla birlikte olduğu mutlu aile tablosunu takipçileriyle paylaştı.
Ece, paylaşımına "1 senede ne kadar büyümüşsün Minnoşum benim. Yesin onu annesi yesin onu babası" notunu düşerek, minik Mina İpek’e olan sevgisini bir kez daha vurguladı. Bu paylaşıma, kısa sürede binlerce beğeni ve olumlu yorum geldi.