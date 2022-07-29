Eda Ece kendisini ti'ye almıştı! Basında çıkan kilolu fotoğraflarından sonra bakın ilk iş ne yaptı...
Seyirci tarafından ilgiyle izlenen dizi Yasak Elma da Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, dizinin sezon finali yapmasıyla beraber sevgilisi Buğrahan Tuncer ile soluğu Marmaris'te almıştı. Tatil dönüşü gazetede çıkan fotoğraflarını ti'ye alan Ece basın mensuplarına " Eda seni çekiyoruz' deyin ben de havalı bir poz vereyim. Sizin yüzünüzden spora başladım" dedi. İşte haberin detayları....
Ekranların beğeniyle izlenen entrikalı dizisi "Yasak Elma" da Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece geçtiğimiz günlerde basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Marmaris'te görüntülenmişti. Tatil dönüşü basında çıkan kilolu fotoğraflarını ti'ye alan Ece " Gazetedeki antiloba inanma" diyerek paylaşım yapmıştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu " Eda seni çekiyoruz' deyin ben de havalı bir poz vereyim. Sizin yüzünüzden spora başladım" dedi.
'Yasak Elma' dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, Bodrum tatilinden döndü.
Etiler'de görüntülenen oyuncu, tatilde çekilen mayolu fotoğraflarını "Gazetedeki antiloba inanma" sözleriyle tiye almıştı.
Ece, 'Beni dağlardan niye çekiyorsunuz. 'Eda seni çekiyoruz' deyin ben de havalı bir poz vereyim. Sizin yüzünüzden spora başladım.