Eda Ece kendisini ti'ye almıştı! Basında çıkan kilolu fotoğraflarından sonra bakın ilk iş ne yaptı...

Ekranların beğeniyle izlenen entrikalı dizisi "Yasak Elma" da Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece geçtiğimiz günlerde basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Marmaris'te görüntülenmişti. Tatil dönüşü basında çıkan kilolu fotoğraflarını ti'ye alan Ece " Gazetedeki antiloba inanma" diyerek paylaşım yapmıştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu " Eda seni çekiyoruz' deyin ben de havalı bir poz vereyim. Sizin yüzünüzden spora başladım" dedi.