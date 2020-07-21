Eda Ece FOX TV Yasak Elma yeni sezon bombasını patlattı bakın ne paylaştı

FOX TV'nin reytingi en yüksek olan dizisi Yasak Elma, pandemi nedeniyle erken sezon finali yaparak çekimlerine ara verdi. Normalleşme süreciyle beraber ise oyuncular sete döndü ve çekimlere başlandı. Artık Yasak Elma dizisi hasret gidermek için gün saymaya başladı.