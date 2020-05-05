Eda Ece 'En sevdiğim Yasak Elma' deyip FOX TV kadınlarını övdü müjdeyi verdi

Son zamanların gözde oyuncusu Eda Ece, FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma diziyle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Sosyal medyada da tırnağını paylaşsa gündem olmaya başladı. Her paylaşımıyla sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden biri olan Ece, son olarak ise Instagram'da hayranları için canlı yayın yaptı.