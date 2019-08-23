Eda Ece duyurdu! Yasak Elma yeni sezon çekimleri başladı!
Yasak Elma dizisinin hayranlarını sevindirecek haber geldi. Dizide yaşanan yaprak dökümünün ardından dizinin yeni bölüm çekimleri başladı. Dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, setten paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.
Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'd ayrılıkların ve taciz skandalının yaşandığı sezonun ardından yeni sezon çekimlerine başlandı. Geçtiğimiz sezon sette yaşanan gergin zamanların ardından sezon finali yaparak rahat bir nefes alan oyuncular yeniden sete geri döndü.
Tatilin bitmesiyle başlayan yeni bölüm çekimleri için sete geri dönen Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Eda Ece, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu. Yıldız karakteriyle diziye damga vuran Eda Ece, dönüşü “Görevimiz entrika” sözleriyle duyurdu ve setten bir paylaşım yaptı.
Eda Ece, bir de hızını alamayıp Tuvana Büyükçınar imzalı siyah elbisesiyle bir fotoğrafını da "Evimize döndük! Back to work" yorumuyla paylaştı. Eylül ayı içinde Yasak Elma 3. sezon ilk bölümünün ekranda izleyici ile buluşması bekleniyor.
Peki, Yasak Elma'nın sezon finalinde neler olmuştu?
Kaya, kardeşi Şahika ve Ender'in bilinmeyen oğlu Yiğit'in kadroya katılması ile daha da heyecanlı olan dizinin sezon finalinde, Halit tarafından yalıdan apar topar kovulan Yıldız bunun faturasını ezeli düşmanı Ender'e kesmiş ve ondan bu yaşananların öcünü almak için elinden geleni yapmıştı.