Eda Ece bikinili halini Instagram'dan paylaşıp yazdıklarıyla herkesi güldürdü
FOX TV'nin favori dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer ile sezonu Bodrum'da açtı.
Geçtiğimiz günlerde Yasak Elma dizisinin yıldızları ve yakın arkadaşlarıyla beraber Bodrum'da bir teknede doğum gününü kutlayan Eda Ece, tatiline sevgilisi basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile devam ediyor.
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Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer, herkesin merak konusu olunca ise magazin basını görüntü almak için bir hayli çaba harcadı.
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Durum böyle olunca Eda Ece, magazin basını için kendi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaptı.
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Ece, "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" dedi.
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