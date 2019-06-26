Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yakalanınca bakın ne yaptı

Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da birçok ünlü isimle beraber yer alan Eda Ece, dizinin yaz sezonuna girmesini fırsat bilerek kendisini Alaçatı'ya attı. Biz dönem kendisinden yaşça büyük BKM'nin sahibi Necati Akpınar ile beraber olan Ece, Alaçatı'ya yeni sevgilisi ile beraber gitti.