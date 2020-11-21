Eda Ece 6 milyon lirayı gözden çıkardı bakın o parayla ne satın aldı
FOX TV'nin dizisi yasak Elma'nın oyuncusu Eda Ece, ailesinin sözünü dinledi ve dudak uçuklatan bir yatırım yaptı.
Son zamanlarda oyuncu değişikliğiyle gündemden düşmeyen Yasak Elma'da başrol oynayan Eda Ece, kazandığı parayla büyük bir yatırıma imza attı. Ece, oyunculuktan kazandığı parayı ailesinin de teşvikiyle gayrimenkule yatırdı.
Annesinin yatırım konusundaki uyarılarını dinleyen Eda Ece, Ulus’tan 6 milyon lira değerinde bir daire satın aldı. Ece'nin harcadığı parayı duyanların ise dudağı uçukladı.
Eda Ece: 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdi. Yüksek öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan güzel oyuncu lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sanat Tarihi üzerine dersler aldı ve bir galeride çalışmaya başladı.
Okul yıllarında tiyatro klübüne üye olan güzel oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı. Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menaker Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu televizyon dünyasına adım atmıştır.