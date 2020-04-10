Eczaneden ücretsiz maske ne zaman nasıl alınacak? Yaşa göre kod gelecek

Ücretsiz maske için kod nasıl alınacak?

Maskeler İstanbul ücretsiz olarak eczanelerden bir kod ve TC numarası ile alınacak. Kod için vatandaşın bir talepte bulunması gerekmiyor. Kodları Sağlık Bakanlığı mesaj olarak herkese gönderecek. Eczanelerde yığılma olmaması için de kodlar yaş gruplarına göre sırayla atılacak. Örneğin ilk etapta 50-60 yaş arasına kod yollandıktan 3 saat sonra 40-50 yaş arasına kod iletilecek. Yani bir kod almadıysanız endişelenmeyin. Henüz sıranız gelmemiştir.