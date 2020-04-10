Eczaneden ücretsiz maske ne zaman nasıl alınacak? Yaşa göre kod gelecek
İSTANBUL'da bugün itibariyle ücretsiz maskelerin eczanelere ulaşması ve dağıtımın başlaması bekleniyor. Maske için TC numarası ve bir kod gerekiyor. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu kod ve maske alımına ilişkin bilgileri verdi.
Türkiye genelinde maskeler ücretsiz olarak e-devlet üzerinden PTT kanalıyla dağıtılırken, İstanbul'da bu dağıtım halkasına eczaneler de eklendi. Kararı İstanbul Eczacı Odası duyurdu. Bugün itibariyle Ankara üzerinden İstanbul'a maske sevkiyatı başladı. 2.5 milyon maske İstanbul'da vatandaşa eczaneler aracılığıyla ücretsiz olarak dağıtılacak. Ancak bunun için bir kod almanız gerekiyor. Peki ücretsiz maskeleri almak için gerekli olan kodu nasıl temin edeceksiniz? Bir kişiye kaç maske verilecek? İşte İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu'nun verdiği yeni bilgiler.
Ücretsiz maske ne zaman verilecek? : İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı. “Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?” sorusuna yanıt veren Sarıalioğlu, bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin ulaştırılacağını ve ardından da vatandaşa eczaneden dağıtıma başlanacağı söylendi. Sonra da diğer şehirlerde dağıtım yapılacak. Ücretsiz olarak 2.5 milyon maske dağıtılacak.
Ücretsiz maske için kod nasıl alınacak?
Maskeler İstanbul ücretsiz olarak eczanelerden bir kod ve TC numarası ile alınacak. Kod için vatandaşın bir talepte bulunması gerekmiyor. Kodları Sağlık Bakanlığı mesaj olarak herkese gönderecek. Eczanelerde yığılma olmaması için de kodlar yaş gruplarına göre sırayla atılacak. Örneğin ilk etapta 50-60 yaş arasına kod yollandıktan 3 saat sonra 40-50 yaş arasına kod iletilecek. Yani bir kod almadıysanız endişelenmeyin. Henüz sıranız gelmemiştir.
Kaç maske alabilirsiniz?
*Ücretsiz maskeler 10 gün için kişi başı bir kutu olarak verilecek. Kutuların içinde 5 maske bulunuyor. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.
*10 gün sonra maske bittiğinde sistemin nasıl yürüyeceği henüz bilinmiyor. Yeni bir kod mu gönderilecek yoksa farklı bir sistem mi izlenecek ilerleyen dönemde belli olacak.
*Eczaneden ücretsiz maske dağıtımı 20 yaş altı ile 65 yaş üstünü kapsamayacak. Maskeler sokağa çıkma yasağı olmayan 20-65 yaş arasındakilere verilecek.