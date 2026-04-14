Eczacıbaşı'ndan stratejik bir satış daha! İlaç hissesinin bir kısmını satışa çıkardı
Eczacıbaşı'ndan çok şaşırtan bir satış haberi daha geldi! Daha önce Solo ve Selpak'ı da devreden dev şirket ilaç tarafındaki hissesinin bir kısmını 2,2 milyar liraya satışa çıkardı.
Holding, Eczacıbaşı İlaç’taki 20 milyon 200 bin TL nominal değerli paylarını nitelikli (kurumsal) yatırımcılara satacak.
13 Nisan itibarıyla hisse fiyatı 109,20 TL olan satıştan elde edilmesi beklenen gelir yaklaşık 2,2 milyar TL olarak hesaplanıyor. Elde edilecek gelirin tamamı Eczacıbaşı Holding’in kasasına girecek.
Satış “Hızlandırılmış Talep Toplama” yöntemiyle yapılacak
İşlem, HSBC Bank plc koordinasyonunda “Hızlandırılmış Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Fiyat, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların talebine göre belirlenecek. Satışın ardından paylar Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.
Eczacıbaşı İlaç’tan yapılan açıklamada, “Eczacıbaşı İlaç, bu işlemden herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Eczacıbaşı Holding, işlemden elde edeceği fonu stratejik hedefleri doğrultusunda kullanacaktır” denildi.