Ecrin'den son dakika haberi tecavüz var mı cesedi parça parça edilmiş

Denetim yapan ekipler buldu

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri daha yakından baktıklarında ceset parçaları olduğunu gördüler. Bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulundular. Olay yerine sevk edilen ekipler, dere yatağında parçalara ayrılmış olarak Ecrin'in cesedini buldular.