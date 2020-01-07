Ecem Özkaya Mustafa Üstündağ tek celsede boşandı 10 yıllık evlilik bitti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan Mustafa Üstündağ, 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile tek celsede boşandı.
ATV ekranlarının en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, 10 yıldır beraber olduğu Ecem Özkaya ile yollarını ayırdı. Evliliklerinden bir oğulları olan ikili, tek celsede boşandı.
2010 yılında beraber rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşklarını nikah masasına taşıyan Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya, evliliklerini gözlerden uzak yaşarken kötü haber geldi. Ahmet Karan adını verdikleri bir oğulları bulunan ünlü çift, şu açıklamayı yaptı:
"2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz..."
Üstündağ, verdiği bir röportajda eşi Ecem Özkaya hakkında "Ben ilk gördüğümde aşık oldum. Ecem'i görünce 'Allah'ım ne oluyor!' dedim. İnsan beğendiğine bakmak istiyor, bakmaya doyamıyor. Gözlerine vuruldum. Tanıdıkça da kişiliği beni etkiledi" demişti.