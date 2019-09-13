Ece Uslu sabır ve tahammülünün kalmadığını Teixeira’nın sözleriyle anlattı...
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve önümüzdeki sezon başlayacak olan 'Sevgili Geçmiş' dizisinde Emre Kınay ile birlikte rol alacak Ece Uslu, artık bazı şeyler için sabrının ve tahammülünün kalmadığını İspanyol yazar Teixeira’nın sözleriyle anlattığı bir paylaşımla duyurdu.
Yaz döneminin gelmesiyle Çeşme'deki yazlığında tatilin keyfini çıkaran Ece Uslu, sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili pozlarını sevenleriyle paylaşmaşa devam ediyor. Vaktinin neredeyse tamamını deniz keyfi yaparak geçiren Uslu, tatil fotoğraflarını takipçilerinden tam not alıyor.
Ünlü oyuncunun, verdiği kilolar dikkatlerden kaçmayan güzel oyuncu fotoğraflarıyla paylaştığı notlar da dikkatlerden kaçmıyor. Başarılı oyuncu, bir fotoğrafın altına “İhtiyacımız olan sadece sevgiydi.” (Bob Marley) notunu düşmüştü.
Uslu, artık bazı şeyler için sabrının ve tahammülünün kalmadığını İspanyol Yazar Jose Micard Teixeira sözleriyle anlatan bir paylaşımda bulundu. Uslu, hayatında artık birçok şeye sabır göstermeyeceğini, abartılardan uzak duracağını bu mesajıyla anlatmaya çalıştı.
İşte Ece Uslu’nun paylaştığı İspanyol yazarın ünlü sözleri:
“Bazı şeyler için artık sabrım yok; ukala biri haline geldiğim için değil, aksine hayatımda artık beni mutsuz eden ya da üzen şeyler ile vaktimi daha fazla kaybetmek istemediğim bir noktaya ulaştığım için… Laf sokmalara, haddinden fazla eleştirilere ve hangi türden olursa olsun talep ve beklentilere artık sabrım yok. Benden hoşlanmayan insanları memnun etmeye, beni sevmeyen insanları sevmeye ve bana gülümsemeyen insanlara gülümsemeye yönelik arzumu kaybettim. Artık yalan söyleyen ve beni yönetmek isteyen insanlara bir tek dakika bile harcamak istemiyorum. Oyunların, ikiyüzlülüğün, sahtekarlıkların ve ucuz övgülerin olduğu ortamlarda bulunmak istemiyorum. Çok bilmişliğe ve akademik ukalalığa tahammülüm yok. Aynı şekilde boş dedikodulara da bulaşmak istemiyorum. Uyuşmazlıklardan ve karşılaştırmalardan nefret ediyorum. Farklılıklardan, hatta zıtlıklardan oluşan bir dünyaya inanıyorum, bu nedenle katı ve toleransı olmayan olan insanlardan kaçınıyorum. Arkadaşlıkta sadakatsizlikten ve ihanetten hoşlanmıyorum. Birisine nasıl iltifat edileceğini ya da cesaretlendirmek için ne diyeceğini bilmeyen insanlarla bir arada olamıyorum. Abartılar beni sıkıyor ve hayvanları sevmeyenleri kabullenmekte zorlanıyorum. Ve her şeyin de üzerinde, sabrımı hak etmeyen hiç kimseye sabrım yok”. ‘José Micard Teixeira"