Ece Uslu bikini pozuyla görenleri kendine hayran bıraktı
STAR TV'de yayınlanacak 'Sevgili Geçmiş' dizisinde 'Cahide' karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu Ece Uslu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları görenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
Ece Uslu, Sevgili Geçmiş dizisiyle Star TV ekranında "Cahide" karakterine hayat verecek. Uslu, 25 Ekim Cuma gününden itibaren hayranlarının karşısında olacak. Güçlü bir kadın karakterine hayat verecek olan Uslu, hem dizi çekiyor, hem de tatil keyfi yapıyor.
İzmir Urla’da yapılan çekimlerden fırsat bulan oyuncular ve dizi ekibi tatillerine de devam ediyor. Çeşme’de güneşin açmasını fırsat bilen Ece Uslu, bikinisini giydi ve plajda keyif yaptı. Uslu, İnstagram hesabından da bikinili pozlarını paylaştı. Uslu’nun fit hali ve yaş aldıkça daha da güzelleştiğini düşünen hayranları, sosyal medyada iltifatlarda bulundu.
Arkadaşının köpeği ısırmıştı
Çeşme’de arkadaşının Rottweiler cinsi köpeğinin kolundan ısırdığı Ece Uslu, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Doğum gününden iki gün sonra yaşanan talihsiz olay sonrası güzel oyuncu şunları söylemişti: Bağlıydı ama benim de köpeğim olduğu için çözmelerini istedim. Havlayarak üzerime geldi.Tek dişle kemiğime kadar girmiş. O anlarda biraz panik oldum. Hastanede tetanoz aşısı yapıldı ve ağrı kesici verdiler. Daha kötü olabilirdi. Şansıma ucuz kurtuldum. Röntgende de kemiğim temiz çıktı. Doğum günümden iki gün sonra böyle bir şey yaşadım, o yüzden nazar haftası diyorum.
Değişimini Teixeira’nın sözleriyle anlatmıştı
Ece Uslu, artık bazı şeyler için sabrının ve tahammülünün kalmadığını İspanyol yazar Teixeira’nın sözleriyle anlattığı bir paylaşımla duyurmuştu. Uslu, artık bazı şeyler için sabrının ve tahammülünün kalmadığını İspanyol Yazar Jose Micard Teixeira sözleriyle anlatan bir paylaşımda bulunmuştu. Uslu, hayatında artık birçok şeye sabır göstermeyeceğini, abartılardan uzak duracağını bu mesajıyla anlatmaya çalışmıştı.