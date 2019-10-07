Ece Uslu bikini pozuyla görenleri kendine hayran bıraktı

Arkadaşının köpeği ısırmıştı

Çeşme’de arkadaşının Rottweiler cinsi köpeğinin kolundan ısırdığı Ece Uslu, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Doğum gününden iki gün sonra yaşanan talihsiz olay sonrası güzel oyuncu şunları söylemişti: Bağlıydı ama benim de köpeğim olduğu için çözmelerini istedim. Havlayarak üzerime geldi.Tek dişle kemiğime kadar girmiş. O anlarda biraz panik oldum. Hastanede tetanoz aşısı yapıldı ve ağrı kesici verdiler. Daha kötü olabilirdi. Şansıma ucuz kurtuldum. Röntgende de kemiğim temiz çıktı. Doğum günümden iki gün sonra böyle bir şey yaşadım, o yüzden nazar haftası diyorum.