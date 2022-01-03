Ece Üner'in 'psikolojide 3 dakika kuralı' videosu viral oldu! Eşi Deniz Bayramoğlu hayran kalmış...

KANAL D'de Susma programıyla ana haberden gündüz kuşağına keskin bir geçiş yapan ünlü sunucu Ece Üner'in ikili ilişkiler üzerine yaptığı psikolojik 'ego' analizi 3 yıl sonra sosyal medyada yeniden viral oldu. Ece Üner'in yeniden yayılan videosunda eşi Deniz Bayramoğlu'nun hayran bakışları dikkat çekti.

KANAL D gündüz kuşağında canlı yayınlanan Ece Üner ile Susma programının sunucusu Ece Üner'in yıllar önce konuk olduğu Aslı Şafak'ın İşin Aslı programında ilişkiler üzerine yaptığı 'psikolojide 3 dakika' analizi son günlerde sosyal medyada yeniden gündeme gelerek viral oldu! Kimi sosyal medya kullanıcıları Ece Üner'in psikolojik yorum ve saptamalarını beğenip çok yerinde bularak desteklese de, özellikle psikolojik konularda okuma ve araştırma yapmış kullanıcılar ve hatta bazı psikolog ve psikiyatrlar psikolojide böyle bir kural olmadığını, Ece Üner'in kendi çıkarımlarını psikolojik kuramlar gibi sunmasının yanlış olduğuna yönelik eleştiride bulundular.





Ece Üner'in 3 yıl önce konuk olduğu Aslı Şafak ile İşin Aslı isimli programda yaptığı psikolojik tespit ile bugünlerde sosyal medyada viral oldu.

"3 dakikadan fazla uzayan kavgalarda sorun sen değilsin"

"3 dakikadan fazla uzayan kavgalarda sorun sen değilsin, onun problemidir" diyen Üner'in videosu, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.





Psikologlardan ' böyle bir kural yok' tepkisi

Bazı psikoloji bilimi odaklı sosyal medya hesapları ve psikolog hesapları tarafından 'Psikoloji'De böyle bir kural olmadığı' yönünde geri bildirimler gelse de genel olarak ece Üner'in bu açıklamaları sosyal medyada çok ön plana çıktı ve defalarca paylaşıldı.

"Psikolojide bir kural varmış: 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa..."

Ece Üner, 3 yıl önceki o açıklamasında "Psikolojide bir kural varmış: 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değildir. O, onunla ilgili problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Vay bana nasıl söylenir, vay beni sevmiyor mu, beni aşağılıyor mu, beni aldatıyor mu... Sen değilsin kardeş mesele. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman" demişti.

'Eşi hayran hayran baktı' denildi

Videoda Üner'in eşi spiker Deniz Bayramoğlu'nun güzel sunucuya hayran hayran baktığı yönündeki yorumlar da ön plana çıktı.