Ece Üner'e Jülide Ateş'ten bomba yanıt! 'Yerime Türkiye Güzeli geldi demiş gülmüş'

"2014'te ilk Show Ana Haberi sunmaya başladığımda gençtim, yaşım küçüktü. Çok röportaj talebi geliyordu ve röportajlarda şöyle diyordum: 'Nevşin Mengü, şu, bu, biz alandan geliyoruz. Bir gün Alibeyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün savaşta, cephede. Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok' dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım."