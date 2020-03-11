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Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından fahiş fiyat artışlarına dikkat çekerek, "Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor? Bilemedik. Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından fırsatçılar boş durmadı. Hijyen ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerine fahiş zamlar yapıldı. Show TV spikeri Ece Üner, ana haber bülteninde söz konusu fahiş zamları yapan fırsatçılara sert tepki gösterdi.

"Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz"

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından fahiş fiyat artışlarına dikkat çeken Ece Üner, "Namuslu esnafa hiçbir lafımız sözümüz yok. Ama Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor? Bilemedik. Koronavirüs geliyor, maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan fiyatları katlanıyor. Makarna, 3 katına çıkıyor. Deprem oluyor, ev sahipleri kirayı 3 kat artırıyor. Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz. İhbar edin. Bu bizim vatandaşlık sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.

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