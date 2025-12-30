Ece Üner'den eleştirilere bomba yanıt: 455 bin konut büyük bir iş ve önemli bir başarı

Sunucu Ece Üner, 'hazımsızlık çekiyor' eleştirilerine yanıt verdi. Üner "Benim işim halk için halkın yararına haber yapmak. Yani 455 bin konutu takdir de ederim halkın mevcut dertlerini de söylerim." ifadelerini kullandı.

Sunucu Ece Üner 'kendini hesaba çektim' dedi kendisini eleştirenlere yanıt verdi. "Özeleştiri yapmak gerekirse 2 yılda 455 bin konut büyük bir iştir ve önemli bir başarıdır. Kısa zamanda yapılan ve teslim edilen 455 bin konutla elbette gurur duyarım." dedi. Üner şunları kaydetti:

"Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu da rahatlıkla söylerim. Ama benim işim halk için halkın yararına haber yapmak.

Yani 455 bin konutu takdir de ederim halkın mevcut dertlerini de söylerim. Gereğini yapan kalemşörler bana hazımsızlık çekiyor demiş bende hazımsızlık problemi yok ama sizde hazım problemi var. Devletin 455 bin konutu iki yılda teslim etmesi ile gurur duyarım.Sizde hazım problemi var geri kalan her şeyi hazmediyorsunuz."