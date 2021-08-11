Ece Üner'den 'çığlık' savunması: Kanal D programımdaki ses Emine Bulut'un kızının değil

'İğrenç bir reklam'

Tanıtım fragmanında, Ece Üner'in söze 18 Ağustos 2019’da çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetini anlatarak başlaması ve sözünün bitiminde bir"anne" çığlığının kullanılması, bu çığlığın Emine Bulut'un kızına ait, olay anından bir yakarış olduğunu düşündürdü. Sosyal medyada, videodaki çığlık sesi için 'iğrenç bir reklam' benzetmesi yapılmıştı.

İŞTE ECE ÜNER'İN TANITIM FRAGMANI VE O ÇIĞLIK