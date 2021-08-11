Ece Üner'den 'çığlık' savunması: Kanal D programımdaki ses Emine Bulut'un kızının değil
Kanal D Ece Üner ile Susma isimli yeni programına ilk başladığı günden itibaren, fragmanda kullanılan 'anne' çığlığı nedeniyle sosyal medyada adeta linçlenen Ece Üner, tanıtımda kullandığı çığlık seslerinin Emine Bulut'un kızına ait olmadığını savundu.
Kanal D'de yeni program yapmaya başlayan Ece Üner'in tanıtımda kullandığı çığlık seslerinin Emine Bulut'un kızına ait olduğu iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tanıtımdaki çığlıkla ilgili açıklama yapan Üner, çığlık seslerinin Emine Bulut'un kızına ait olmadığını söyledi.
Show TV Ana Haber spikerliğini bırakarak Kanal D'de gündüz kuşağı programı yapmaya başlayan sunucu Ece Üner'in "Susma" adlı programının tanıtımında kullandığı çığlık seslerinin, eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut'un kızına ait olduğu iddiası tepki çekti.
'İğrenç bir reklam'
Tanıtım fragmanında, Ece Üner'in söze 18 Ağustos 2019’da çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetini anlatarak başlaması ve sözünün bitiminde bir"anne" çığlığının kullanılması, bu çığlığın Emine Bulut'un kızına ait, olay anından bir yakarış olduğunu düşündürdü. Sosyal medyada, videodaki çığlık sesi için 'iğrenç bir reklam' benzetmesi yapılmıştı.
Ece Üner'e sosyal medyadan 'Samimi değilsin, rol yapıyorsun' tepkisi
Üner'in tanıtım videosunda "Bir kadın sokak ortasında, kızının gözleri önünde kocası tarafından katledildi. Annesini kaybeden genç kızın feryadı yürekleri dağladı" demesinin ardından 'anne' çığlıklarına yer verildi.