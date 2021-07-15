Ece Seçkin'in boyuyla dalga geçtiler: 90 derecede yıkanmış yün kazak gibi...
Faruk Sabancı ile yeni bir proje hazırlığında olan şarkıcı Ece Seçkin'in 1.94'lük Sabancı ile yan yana olan fotoğrafının altına, Sabancı'nın sevgilisi Dilay Korkmaz'dan "90 derecede yıkanmış yün kazak" yorumu geldi.
Ece Seçkin ve Faruk Sabancı'nın boy farkı olay oldu... Faruk Sabancı ile yeni bir proje hazırlığında olan Ece Seçkin, stüdyodan eğlenceli bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini güldürdü. En sivri yorum ise, adeta dalga geçerkecesine yorum yazan, Sabancı'nın sevgilisi Dilay Korkmaz'dan geldi.
Sabancı, kişisel Instagram hesabından Ece Seçkin ile yan yana durduğu fotoğrafını "Ece Seçkin ile yeni şarkımız çok yakında geliyor. Sizce bu aşırı uyumlu ikilinin şarkısının ismi ne olmalı?" sorusunu yönelterek paylaştı.
1.94'lük Sabancı ile 1.55'lik Seçkin'in aradaki boy farkını takipçileri yorumlarda ti'ye aldı.
Ancak en dikkat çeken ve adeta 'iğneleyen' yorum, Sabancı'nın sunucu sevgilisi Dilay Korkmaz'dan geldi.