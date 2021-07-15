Ece Seçkin'in boyuyla dalga geçtiler: 90 derecede yıkanmış yün kazak gibi...

Ece Seçkin ve Faruk Sabancı'nın boy farkı olay oldu... Faruk Sabancı ile yeni bir proje hazırlığında olan Ece Seçkin, stüdyodan eğlenceli bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini güldürdü. En sivri yorum ise, adeta dalga geçerkecesine yorum yazan, Sabancı'nın sevgilisi Dilay Korkmaz'dan geldi.