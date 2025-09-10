Ece Seçkin'in başı fena dertte! Sapkın hayranı korku saçıyor...

ECE SEÇKİN'E TAKINTILI HAYRANI MUSALLAT OLDU

Şizofreni hastası olduğunu söylediği şahsın son olarak eşine ölüm tehdidi içeren mesaj attığını belirten Ece Seçkin paylaşımında şunları söyledi: "İmdat. Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.