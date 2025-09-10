Ece Seçkin'in başı fena dertte! Sapkın hayranı korku saçıyor...
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, uzaklaştırma kararı aldırdığı takıntılı hayranının taciz ve tehditlerde bulunduğunu söyleyerek yardım istedi. Seçkin yaptığı açıklamada, "4 yıldır kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs eşime 'Seni öldüreceğim,' içerikli mesajlar atmıştır. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin." dedi. Öte yandan şahsın gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in başı takıntılı hayranıyla dertte. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Seçkin, yaklaşık 4 yıldır, bir kişinin kendisini ve yakın çevresine sözlü taciz ve tehditlerde bulunduğunu söyleyerek yardım istedi.
ECE SEÇKİN'E TAKINTILI HAYRANI MUSALLAT OLDU
Şizofreni hastası olduğunu söylediği şahsın son olarak eşine ölüm tehdidi içeren mesaj attığını belirten Ece Seçkin paylaşımında şunları söyledi: "İmdat. Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.
"BİZİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR
İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir.
Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.