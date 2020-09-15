Ece Seçkin'e pilot sevgilisi Çağrı Terlemez öyle bir hediye aldı ki görenler şaşkına döndü
Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren Ece Seçkin'in pilot sevgilisinden aldığı hediye şaşırttı.
Karantina sürecinde unutulmaktan korktuğunu söyleyen Seçkin, çözümü sosyal medyada bulmuştu. Hayranlarıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı yayınlarla iletişimde kalan Ece Seçkin, para kazanmanın yolunu aynı yöntemle çözmüştü.
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Genç şarkıcı, son iki ayda gerçekleştirdiği marka anlaşmaları sayesinde 2 milyon TL kazanç sağlamıştı.
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Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez’le evlilik hazırlığında olan Seçkin, biriktirdiği parayla bir süredir istediği villayı satın alacağını açıklamıştı.
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12 Eylül'de 29. yaşına ayak basan Ece Seçkin'e nişanlısı Çağrı Terlemez'in aldığı hediye görenleri şaşırttı.
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