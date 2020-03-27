Ece Seçkin'den şaşırtan karantina pozu kendini streçledi
Korona virüs nedeniyle sosyal mesafesini koruyan ünlülerden biri olan Ece Seçkin, ev hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Ece Seçkin, Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile geçtiğimiz hafta yurt dışından Türkiye’ye dönmüş ve evinde karantinada kalmaya başlamıştı.
110
Evde olduğu dönemde sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Ece Seçkin, esprili paylaşımlarıyla takipçilerini güldürüyor.
210
Kendini karantinaya alan genç şarkıcı, geçtiğimiz gün yaptığı plaj paylaşımıyla çok konuşulmuştu.
310
Bu kez de can sıkıntısından yüzüne streç film saran Seçkin, bu halde çektiği fotoğraflarını Twitter hesabından yayınladı.
410