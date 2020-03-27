Ece Seçkin'den şaşırtan karantina pozu kendini streçledi

Korona virüs nedeniyle sosyal mesafesini koruyan ünlülerden biri olan Ece Seçkin, ev hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Ece Seçkin, Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile geçtiğimiz hafta yurt dışından  Türkiye’ye dönmüş ve evinde karantinada kalmaya başlamıştı. 

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Evde olduğu dönemde sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Ece Seçkin, esprili paylaşımlarıyla takipçilerini güldürüyor.

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 Kendini karantinaya alan genç şarkıcı, geçtiğimiz gün yaptığı plaj paylaşımıyla çok konuşulmuştu.

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Bu kez de can sıkıntısından yüzüne streç film saran Seçkin, bu halde çektiği fotoğraflarını Twitter hesabından yayınladı.

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