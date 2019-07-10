Ece Seçkin'den meslektaşı Hadise'ye olay sözler: Seksapaliteye karşı değilim ama...

Tek bir gayem var: Kendi sahnelerinde de dans şovlarıyla büyüleyen Ece Seçkin, seyircinin her zaman en iyiyi hak ettiğini belirterek, ''Benim sahneye çıkarken tek bir gayem var; büyülemek. Bana ayrılmış ve benim patronu olduğum topu topu 2 saatlik zaman diliminde yapmam gereken tek şeyin büyülemek olduğuna inanıyorum'' şeklinde konuştu.