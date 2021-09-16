Ece Seçkin Çağrı Terlemez evlendi 4 gelinlik giydi hepsini hediye edecek

Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez evlendi. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, bugün tören öncesinde paylaşımlarda dikkatleri üzerine topladı. Ece Seçkin'in düğünde giydiği dört farklı gelinlik büyük ilgi gördü. Düğüne en çok damgasını vuran ise Ece Seçkin'in uzun ve güçlü bir şekilde 'Evet' demesi oldu. Sosyal medyada 'Ece'nin 'evet'i uzaydan duyuldu' esprileri yapılırken, düğün tam bir ünlüler geçidi olarak renkli karelerle Instagram'da tüm gece boyunca paylaşıldı.