Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'e 'taciz' uyarısı: Evde açık gezme...
Mehmet Ali Erbil ile 'taciz mesajı' nedeniyle davalık olan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, Erbil'in ifadesine sinirlenerek, Yasmin Erbil'e ‘Dikkat et, evde çok açık giyinme, kardeşine yapan kızına da acımaz' sözleriyle çok konuşulacak bir uyarıda bulundu.
Sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa adım atan Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "taciz" ve "hakaret" sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Mehmet Ali Erbil, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermişti. Adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Erbil'in ifadesinde, “Ece Hanım sürekli dekolteli kıyafet giyerek beni arıyordu. Ben kendisine kardeşim diye hitap ettim. Hiçbir şekilde taciz etmedim” dediği iddia edildi.
Bu ifadeyi gören Ece Ronay, Erbil'in sık sık cesur dekoltesiyle gündeme gelen kızı Yasmin Erbil’e seslendi.
Ronay paylaşımında şunları söyledi:
"Baban ifadesinde dekolte giyinip kendisini aradığım yalanını söylemiş. Ben telefonumu bilirkişiye teslim edip aksini kanıtlamaya hazırım, bunu da ifademde belirttim.