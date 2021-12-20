Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'e olay 'taciz' uyarısı: Evde açık giyinme...

Sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa adım atan Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "taciz" ve "hakaret" sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Mehmet Ali Erbil, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermişti. Adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Erbil'in ifadesinde, “Ece Hanım sürekli dekolteli kıyafet giyerek beni arıyordu. Ben kendisine kardeşim diye hitap ettim. Hiçbir şekilde taciz etmedim” dediği iddia edildi.