Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e olay 'TikTok' cevabı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasındaki kavgaya Erbil'in kızı Yasmin Erbil de katıldı. Erbil'in "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum" sözlerine Ece Ronay'dan sert cevap geldi.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Erbil'in kızı Yasmin geçtiğimiz günlerde Ece Ronay hakkındaki sorulara, "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" yanıtını verince, Ronay'dan cevap gecikmedi. Ronay, "Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun" dedi.
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtları ve mesaj görüntüleri yayınlamıştı. Tacizle suçlanan Erbil ve Ronay arasındaki gerilim sürerken konuya ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil de dahil oldu.
"Babamın yanındayım"
Erbil, Ronay hakkındaki sorulara "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" dedi. Yasmin'in bu sözlerinden sonra Ece Ronay'dan yanıt gecikmedi.
Ronay, Erbil'e şöyle yanıt verdi: