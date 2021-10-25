Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e olay 'TikTok' cevabı!

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Erbil'in kızı Yasmin geçtiğimiz günlerde Ece Ronay hakkındaki sorulara, "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" yanıtını verince, Ronay'dan cevap gecikmedi. Ronay, "Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun" dedi.