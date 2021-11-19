Ece Ronay'dan kendisine 2 milyon liralık doğum günü hediyesi! Lüks araba aldı
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, 23. yaş gününde kendine 2 milyon liralık Range Rover marka cip satın aldı. Aracı TikTok sayfasında paylaşmasının ardından "Köpek gibi çalıştım hak ettim' açıklamasıyla sosyal medyada tepki alan Ece Ronay'a "Çalışıp da ne yaptın" yorumları yağdı.
Şovmen Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı olayla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, doğum günü için kesenin ağzını açtı. Genç şarkıcı, 23'üncü yaş gününde kendine cip satın aldı. Ece Ronay'ın aldığı otomobilin fiyatı dudak uçuklattı!İşte detaylar...
Uzun süre magazin gündeminde ilk sıralarda yer alan Ece Ronay, son olarak lüks otomobiliyle gündem oldu. Ece Ronay, doğum gününden bir gün önce galeriye gitti ve kendine pahalı bir hediye aldı.
23 yaşındaki şarkıcının satın aldığı Range Rover marka arabanın fiyatının 2 milyon TL olduğu öğrenildi.
"Kendime doğum günü hediyesi olarak bu arabayı aldım
2021 model arabasını paylaşan Ronay, "Kendime doğum günü hediyesi olarak bu arabayı aldım. Bakın ne kadar güzel, ne kadar tatlı? Daha alalı yarım saat olmadı" ifadelerini kullandı.