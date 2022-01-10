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Ece Ronay taciz polemiğine girdiği Mehmet Ali Erbil ile görüşen nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi

Ece Ronay taciz polemiğine girdiği Mehmet Ali Erbil ile görüşen nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile taciz polemiği nedeniyle mahkemelik olan 2,5 aylık hamile Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi.

Ece Ronay taciz polemiğine girdiği Mehmet Ali Erbil ile görüşen nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi

Mehmet Ali Erbil ile 'taciz mesajlarını ifşa ettikten sonra' polemiğe girmesiyle gündeme gelen ve ünlü şovmen ile mahkemelik olan Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile bugün nikah masasına oturdu. Ece Ronay geçtiğimiz günlerde nişanlısı Mehmet Bilir'den 2,5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı. Ronay, taciz polemiğinin en ateşli olduğu süreçte Mehmet Ali Erbil'in evine giderek konuşan nişanlısı ile ayrıldığını duyurmuştu.

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Ece Ronay taciz polemiğine girdiği Mehmet Ali Erbil ile görüşen nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi

64 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Ece Ronay taciz polemiğine girdiği Mehmet Ali Erbil ile görüşen nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi

 "Sanırım artık nişanlım değil" demişti

Ünlü şarkıcı yaşananlardan sonra ünlü komedyenle görüşen nişanlısından ayrılmıştı. Ronay bu görüşmeyi öğrendikten sonra sinirlenmiş ve, "Sanırım artık nişanlım değil" ifadelerini kullanmıştı.

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Ece Ronay taciz polemiğine girdiği Mehmet Ali Erbil ile görüşen nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi

Dava sürerken, Mehmet Bilir ile evlendi

Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil'in arasındaki dava sürerken ünlü şarkıcı bugün nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi. 

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