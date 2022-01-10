Ece Ronay taciz polemiğine girdiği Mehmet Ali Erbil ile görüşen nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi

Mehmet Ali Erbil ile 'taciz mesajlarını ifşa ettikten sonra' polemiğe girmesiyle gündeme gelen ve ünlü şovmen ile mahkemelik olan Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile bugün nikah masasına oturdu. Ece Ronay geçtiğimiz günlerde nişanlısı Mehmet Bilir'den 2,5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı. Ronay, taciz polemiğinin en ateşli olduğu süreçte Mehmet Ali Erbil'in evine giderek konuşan nişanlısı ile ayrıldığını duyurmuştu.