Ece Ronay taciz polemiğine girdiği Mehmet Ali Erbil ile görüşen nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile taciz polemiği nedeniyle mahkemelik olan 2,5 aylık hamile Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi.
Mehmet Ali Erbil ile 'taciz mesajlarını ifşa ettikten sonra' polemiğe girmesiyle gündeme gelen ve ünlü şovmen ile mahkemelik olan Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile bugün nikah masasına oturdu. Ece Ronay geçtiğimiz günlerde nişanlısı Mehmet Bilir'den 2,5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı. Ronay, taciz polemiğinin en ateşli olduğu süreçte Mehmet Ali Erbil'in evine giderek konuşan nişanlısı ile ayrıldığını duyurmuştu.
64 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.
"Sanırım artık nişanlım değil" demişti
Ünlü şarkıcı yaşananlardan sonra ünlü komedyenle görüşen nişanlısından ayrılmıştı. Ronay bu görüşmeyi öğrendikten sonra sinirlenmiş ve, "Sanırım artık nişanlım değil" ifadelerini kullanmıştı.
Dava sürerken, Mehmet Bilir ile evlendi
Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil'in arasındaki dava sürerken ünlü şarkıcı bugün nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi.